Fußball-Oberligist Stuttgarter Kickers verleiht zwei Spieler an Ligakonkurrenten: Stürmer Tyron Profis spielt bis zum Saisonende für den 1. Göppinger SV, Defensivmann Robin Schwemmle für die TSG Backnang.















Stuttgart - Im Jahr 2017 hat Fußball-Oberligist Stuttgarter Kickers seine zweite Mannschaft abgemeldet. Seitdem ist es für Spieler, die im zweiten Glied stehen, schwierig bis unmöglich, kontinuierlich Spielpraxis zu sammeln. Die beiden Nachwuchskräfte Tyron Profis und Robin Schwemmle bekamen dies im Laufe der aktuellen Saison zu spüren. Stürmer Profis kam auf sieben Kurzeinsätze von insgesamt 80 Minuten, Schwemmle kam in den Punktspielen keine Sekunde zum Zug.

Deshalb wird das Duo nun bis zum Saisonende an Ligakonkurrenten ausgeliehen. Profis, der vor seiner Zeit in der U19 der Blauen im Fußball-Internat in Bad Aibling ausgebildet wurde, schließt sich dem 1. Göppinger SV an. Dies bot sich an, da der 19-Jährige im Göppinger Stadtbezirk Hohenstaufen wohnt. Die Mannschaft von Trainer Gianni Coveli steht derzeit auf Tabellenplatz drei und geht mit zehn Punkte Rückstand auf die Kickers in die restliche Oberligarunde. „Ich freue mich, dass Tyron sich entschieden hat, bei uns den nächsten Schritt seiner Entwicklung gehen zu wollen. Darüber hinaus ist er ein waschechter Göppinger, dies finden alle in unserem Umfeld gut“, sagte Coveli.

Der 19-jährige Robin Schwemmle wird bis zum Sommer für die TSG Backnang spielen. Das Team von Spielertrainer Mario Marinic rangiert auf Platz vier und hat zwölf Zähler weniger als die Blauen auf seinem Konto. Die Saison wird am 19. Februar fortgesetzt. Für die Kickers geht es zum FC Astoria Walldorf II.