Was ist 4based?

1 Was hat es mit 4based auf sich? Foto: Krakenimages.com / shutterstock.com

Lesen Sie hier, was es mit der Plattform 4based auf sich hat und welche Inhalte dort geteilt werden.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Vielleicht sind Sie im Internet auch schon über die Plattform 4based gestolpert und fragen sich, was es damit auf sich hat. Wir haben uns die Webseite einmal genauer angesehen.

Was steckt hinter 4based?

4based ist laut eigenen Angaben eine Plattform für Content-Creator und Fans. Im Prinzip funktioniert die Seite wie ein soziales Netzwerk: man legt ein Profil an und kann anderen Nutzern folgen. Allerdings gibt es einen wesentlichen Unterschied zu Instagram oder Facebook, denn 4based bietet die Möglichkeit, die erstellten Inhalte nur gegen Geld sichtbar zu machen. Das heißt, wer alle Bilder eines Profils sehen will, muss entweder ein Abo abschließen oder einmalig für die Freischaltung einzelner Bilder bezahlen. Um ein Content-Creator zu werden, muss man sich allerdings neben der Nutzerregistrierung noch einmal mit einem offiziellen Ausweisdokument verifizieren. So soll sichergestellt werden, dass alle Creator volljährig sind. Und das hat auch einen guten Grund.

Hauptsächlich erotische Inhalte

Obwohl auf der Startseite von 4based nichts darauf hinweist, werden auf der Plattform hauptsächlich explizite Bilder und Videos geteilt. Nach Profilen, die keine erotischen Inhalte teilen, sucht man vergebens. Damit übernimmt 4based das Konzept, das bereits Seiten wie OnlyFans groß gemacht hat - da anfangen, wo Instagram und Co aufhören: nackte Haut. Viele Influencer nutzen ihre Profile auf anderen Plattformen, um ihren Account bei 4based zu promoten und Fans auf die Seite zu leiten. Dort können sie mit diesen dann Geld verdienen.

Passend dazu: Was ist OnlyFans?

Wer betreibt 4based?

Wirft man einen Blick ins Impressum von 4based, sieht man, dass die Seite von einer Firma aus der Schweiz betrieben wird. Über diese lässt sich allerdings nicht viel herausfinden. Eine kurze Suchmaschinenrecherche zeigt aber, dass das Unternehmen auch andere Erotikportale im Internet betreibt.