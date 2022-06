Was tun gegen Fliegen in der Wohnung?

1 Diese Fliege muss draußen bleiben. Foto: Africa Studio / shutterstock.com

Welche Tricks helfen wirklich, um Fliegen aus der Wohnung fernzuhalten? Wir verraten es Ihnen im Artikel.















Link kopiert

Es ist sehr lästig, wenn in der Wohnung ständig Fliegen herumschwirren und sich auf unser Essen setzen. Doch es gibt einige Methoden, um die Lästlinge aus der Wohnung fernzuhalten.

Helfen Pflanzen und Düfte gegen Fliegen?

Immer wieder hört man, dass gewisse Düfte und Pflanzen Fliegen aus der Wohnung fernhalten sollen. Es gibt zwar Studien, die belegen, dass einige ätherische Öle aus Pflanzen zur Mückenabwehr am Körper eingesetzt werden können, doch lassen sich daraus nicht unbedingt Aussagen zur Effizienz von Pflanzen, Duftkerzen und Duftlampen als Fliegenabwehrmittel im Haushalt ableiten. Und schon gar nicht in Bezug auf Hausfliegen.

Darüber hinaus bringt der Einsatz dieser Mittel gewisse praktische Probleme mit sich: Wo und in welcher Menge platziert man die Pflanzen? Wie stark muss die Wohnung mit ätherischen Ölen bedampft werden, um sie effizient vor Fliegen zu schützen? Und wie würde sich das auf die Bewohner auswirken? Was ist, wenn die Düfte beim Kochen durch Essensgerüche überdeckt werden?

Dies soll nicht heißen, dass Sie in der Wohnung keine Duftlampen mit Lavendel- oder Basilikumöl aufstellen sollen oder gar Duftkerzen anzünden können. Sie sollten sich von der Wirkung als Fliegenbekämpfungsmittel allerdings nicht zu viel versprechen. Dasselbe gilt für Tomatenpflanzen, Geranien oder Rosmarin. Es gibt effizientere und kostengünstigere Wege, um die Wohnung fliegensicher zu machen.

Lesen Sie auch: Was hilft gegen Stechmücken?

Fliegen mit Insektenschutzgitter fernhalten

Die beste Methode, um Fliegen aus der Wohnung fernzuhalten, sind immer noch Fliegengitter. Diese können problemlos an allen Fenstern nachgerüstet werden und sind in der Anschaffung recht günstig. Am wenigsten Aufwand hat man mit zuschneidbaren Fliegengittern, die in den Fensterrahmen geklebt werden (Auf Amazon bestellen / ANZEIGE).

Andere Zugangswege versperren

Neben den Fenstern gibt es teilweise auch noch andere Zugangswege zum Haus für die Fliegen. Das können offene Haustüren, Garagen oder Lüftungsschlitze sein. Natürlich können Sie Ihr Haus nicht hermetisch abriegeln, doch durch mehr Achtsamkeit können Sie zumindest die ein oder andere Fliege daran hindern, ins Haus zu schwirren. Lassen Sie Türen und Garagentore zum Beispiel nicht offenstehen, wenn Sie rausgehen.

Fliegenfalle: Hilft gegen Fliegen in der Wohnung

Wenn Sie nicht selbst auf Fliegenjagd gehen wollen, können Sie in der Wohnung eine oder mehrere Fliegenfallen (Auf Amazon kaufen / ANZEIGE) platzieren. Die Auswahl reicht hier von Klebefallen über Lebendfallen bis hin zu elektrischen Fliegenfallen. Sie können sich aber auch Ihre eigene Fliegenfalle bauen:



Mülltonnen immer schließen

Mülltonnen sind immer ein Anziehungspunkt für Fliegen. Nicht zuletzt, weil sie dort ihre Eier ablegen und regelmäßig Nachwuchs aus den Tonnen fliegt. Wenn die Mülltonnen nahe bei der Wohnung stehen, sollten Sie die Deckel in jedem Fall immer geschlossen halten. Auch eine regelmäßige Reinigung im Sommer kann helfen, die Fliegenplage im Griff zu behalten. Darüber hinaus können rund um die Mülltonnen gezielt Fliegenfallen platziert werden, damit sich das Problem gar nicht erst in die Wohnung verlagert. Um zu verhindern, dass Mücken in der Regentonne brüten, können Sie außerdem ein Regentonnennetz (Auf Amazon kaufen / ANZEIGE) über die Öffnung spannen.

Essensreste nicht offen stehen lassen

Dieser Tipp kann noch ergänzend angewandt werden. Für sich gesehen wird er aber nicht ausreichen, um die Fliegen loszuwerden. Um zu verhindern, dass Fliegen durch Essen und Reste angelockt werden, sollten Sie es nach den Mahlzeiten direkt wegräumen und Krümel immer sofort aufsaugen.