Warum werden eigentlich manche Menschen von Mücken gestochen, während andere scheinbar verschont bleiben? Dieser Frage widmen wir uns im Artikel.









Vielleicht waren Sie auch schon einmal in der Situation: Sie befinden sich zu zweit oder in einer Gruppe im Freien und werden von Mücken zerstochen, während die anderen unversehrt bleiben. Was wie ein schlechter Scherz der Natur wirkt, hat wahrscheinlich einen wissenschaftlich erklärbaren Hintergrund. Zwar sind die Präferenzen von Stechmücken im Hinblick auf ihre Wirte nicht abschließend erforscht, es gibt jedoch bereits einige Erkenntnisse dazu, wie die Insekten eine Auswahl treffen. Zudem gibt es Theorien, die noch nicht ausreichend belegt sind. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der möglichen Gründe.