Am Warntag das Handy ausschalten

1 Was, wenn man das Handy einfach ausschaltet? Foto: ERICPTH / shutterstock.com

Auch wenn der Warntag eine wichtige Übung ist, so kommt die dazugehörige Warnmeldung nicht für jeden gelegen. Kann man das Handy einfach abschalten?











Ob bei der Arbeit, beim Autofahren oder in einer Vorlesung: Die Testwarnung im Zuge des Warntags 2023 erreicht vermutlich etliche Menschen in unpassenden Situationen. Bereits im letzten Jahr haben sich viele durch den schrillen Warnton erschreckt. Ist es also sinnvoll, das Handy auszuschalten oder kommt die Warnung dann trotzdem durch?