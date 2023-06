1 Natalya Ananeva und ihr Sohn Timofey sind vor dem Krieg geflohen und jetzt in Waiblingen. Foto:

Das Geräusch von Sirenen empfinden viele als unangenehm. Doch was bewirkt es bei Menschen, die einen Krieg erlebt haben? Eine 88-jährige Frau aus dem Remstal und eine 46 Jahre alte ukrainische Mutter berichten.









Zuhause, in ihrer ukrainischen Heimatstadt Bilhorod-Dnistrowsky unweit von Odessa, ist Natalya Ananeva seit dem Kriegsbeginn Ende Februar nachts oft wach gelegen: „Du liegst im Bett und hörst über dir die Raketen fliegen.“ Was tun? Irgendwo Schutz suchen oder doch lieber im Bett bleiben und dort sterben? In ihrem am Schwarzen Meer gelegenen Heim hat die Familie Ananeva alles mitbekommen, was da vom Meer her in die Ukraine geschossen wurde. „Heute ist etwas angeflogen“ sagen die Menschen dort, wenn es wieder Angriffe in der Nähe gegeben hat.