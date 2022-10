Wann kommt die 2. Staffel von „House of the Dragon“?

Ab wann Sie die 2. Staffel von „House of the Dragon“ auf Sky Atlantic schauen können, worum es in der Serie geht und wie viele Staffeln insgesamt geplant sind, erfahren Sie hier.















Das Staffelfinale von „House of the Dragon“ lässt nicht mehr lange auf sich warten. Am Montag, den 24. Oktober 2022, läuft die 10. und letzte Folge der ersten Staffel der Prequelserie von „Game of Thrones“. Wird es eine 2. Staffel geben?

Das ist der Starttermin: 2. Staffel von „House of the Dragon“

Eine 2. Staffel der vom US-Sender HBO produzierten Serie wurde bereits angekündigt. Wann diese erscheint, ist allerdings bisher unklar. Die Produktion hat noch nicht begonnen, demnach kann man sich sicher sein, dass die Veröffentlichung auf Sky Atlantic und dem Sky-Ableger Wow noch eine Weile auf sich warten lässt. Staffel 2 wird, wie Staffel 1, auch aus 10 Folgen bestehen (1).

Darum geht es „House of the Dragon“

„House of the Dragon“ spielt circa 200 Jahre vor „Game of Thrones“ und basiert ebenfalls auf dem Buch „Feuer und Blut“ von George R. R. Martin. Im Mittelpunkt der Serie stehen die Herrscher, das Haus Targaryen, welche gleichzeitig die Vorfahren von Daenerys sind. Zusätzlich sind sie im Besitz von Drachen, die in der Serie eine bedeutende Rolle einnehmen. Prinzessin Rhaenyra wird von ihrem Vater zur ersten weiblichen Thronerbin ernannt, was nicht jedem gefällt. Gefolgt von Intrigen beginnt ein Krieg, bei dem es um die wichtige Erbfolge geht und fast alle Drachen aussterben.

Mehr Einsicht in die Serie bekommen Sie im Trailer:



Wie viele Staffeln wird es von „House of the Dragon“ geben?

Bisher ist keine genaue Staffelanzahl bekannt. Laut Sky wird sich nach der 2. Staffel zeigen, ob es noch weitere gibt. Nach Angaben von Game of Thrones-Autor George R.R. Martin bräuchte man ganze 4 Staffeln, um die volle Geschichte von „House of the Dragon“ zu erzählen. Ob es tatsächlich 4 Staffeln werden, bleibt abzuwarten.