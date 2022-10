1 Die 2. Staffel der teuersten Serie aller Zeiten wird aktuell schon gedreht. Foto: Elentaris Photo / shutterstock.com

Ab wann Sie die 2. Staffel von „Ringe der Macht auf Amazon Prime schauen können und welche Handlung die 1. Staffel der Serie hat, erfahren Sie hier.















Link kopiert

Bereits seit dem 02. September läuft die auf der Vorgeschichte von „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ basierte Serie auf Amazon Prime Video. Die erste Staffel beinhaltet 8 Folgen, die wöchentlich bis zum 14. Oktober ausgestrahlt werden. Demnach stellt sich die Frage, wann sich die Zuschauer auf eine zweite Staffel freuen dürfen.

Starttermin der 2. Staffel von „Ringe der Macht“ noch nicht bestätigt

Bereits 2019 erwarb Amazon Prime für circa 250 Millionen US-Dollar die Rechte an der Serie. Teil des Deals war damals eine Vereinbarung über 5 Staffeln mit einem Budget von 100 – 150 Millionen US-Dollar pro Staffel (1). Demnach steht einer zweiten Staffel nichts im Weg. Wann diese auf Amazon Prime Video zu sehen sein wird, ist aber bisher unklar. Mit etwas Glück könnte es schon im Herbst 2023 so weit sein, ein Start im Jahr 2024 ist allerdings wahrscheinlicher. Die Dreharbeiten haben bereits am 03.10.2022 begonnen. Anders als die erste Staffel wird die zweite nicht mehr in Neuseeland, sondern in Großbritannien gedreht. Ein Grund für die Verlegung der Studios nach Großbritannien ist eine Zeit- und Kostenersparnis.

Passend zur Jahreszeit: Das sind die besten Filme für den Herbst

Darum geht es in „Ringe der Macht“

Die Geschichte von den Ringen der Macht spielt circa 3000 Jahre vor den Filmen „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“ im zweiten Zeitalter. Die erste Staffel thematisiert unter anderem, wie die magischen Ringe geschmiedet wurden und zeigt den Aufstieg großer Mächte. Königreiche steigen ruhmvoll auf und zerfallen wieder, unwahrscheinliche Helden beweisen sich und die Hoffnung hängt am letzten Faden, als der gewaltigste Bösewicht droht, die gesamte Welt mit Dunkelheit zu überziehen. „Ringe der Macht“ beinhaltet bekannte und unbekannte Charaktere, die sich gegen die Rückkehr des Bösen stellen. In Staffel 2 soll es noch mehr Orte von Mittelerde geben. Einen ersten Trailer zu Staffel 2 gibt es ab Morgen, den 14.10.2022.

Startdatum steht fest: Wann kommt die 4. Staffel von „You – Du wirst mich lieben?“

Das ist die Besetzung – „Ringe der Macht“ Staffel 2

Während Charaktere aus Staffel 1 zu sehen sein werden, kommen in Staffel 2 weitere Charaktere der „Herr der Ringe“-Trilogie dazu.