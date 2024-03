Wahl in Freiberg am Neckar

1 Jan Hambacher (Mitte) feiert gemeinsam mit seinem Partner (links) und Bürgermeister Dirk Schaible den Sieg. Foto: Werner Kuhnle

Bereits im ersten Wahlgang entschied der Sozialdemokrat Jan Hambach die Bürgermeisterwahl in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) für sich.











Großer Jubel im Prisma in Freiberg am Neckar: Bei der Bürgermeisterwahl hat sich Jan Hambach im ersten Wahlgang mit einer absoluten Mehrheit von 79,19 Prozent (5371 Stimmen) durchgesetzt. Die etwa 400 Freibergerinnen und Freiberger, die in das Veranstaltungszentrum gekommen sind, um die Ergebnisse in Echtzeit zu verfolgen, waren aufgrund des eindeutigen Ergebnisses völlig aus dem Häuschen. Hambach tritt nun die Nachfolge von Bürgermeister Dirk Schaible an. Der hatte sich nach 16 Jahren im Amt nicht wieder zur Wahl aufstellen lassen. Der 29-Jährige Wahlsieger aus Renningen arbeitet zur Zeit als Leiter des OB-Stabs in Calw und ist innerdienstlicher Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Er sei für jede Diskussion offen, wolle aber klare Entscheidungen treffen.