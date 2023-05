Wahl in Bremen

1 Der Spitzenkandidat der SPD für die Bürgerschaftswahl, Andreas Bovenschulte, und seine Partnerin Kerstin Krüger gehen am Nachmittag des Wahltages über den Bremer Marktplatz. Foto: dpa/Focke Strangmann

Die Bürgerschaftswahl in Bremen ist ersten Hochrechnungen zufolge mit einem klaren Sieg für die Sozialdemokraten ausgegangen.









Die SPD hat nach einer ersten amtlichen Hochrechnung die Bürgerschaftswahl in Bremen mit 29,2 Prozent gewonnen. Zweitstärkste Kraft wurde die CDU mit 25,6 Prozent, wie die Landeswahlleitung am Sonntag nach Auszählungsergebnissen bis 21.30 Uhr mitteilte. Die Grünen können demnach mit 12 Prozent der Stimmen rechnen, die Linke auf 12,1 Prozent. Für die Bürger in Wut wurden bislang 9,3 Prozent ermittelt, für die FDP 5,2 Prozent.