Wachstum im Kreis Ludwigsburg Ein Dorf will Stadtluft atmen

Von Susanne Mathes 18. September 2018 - 18:44 Uhr

Noch ist Tamm Gemeinde. In wenigen Jahren will der Bürgermeister Martin Bernhard aber in einer anderen Liga spielen. Foto: factum/Bach

Sein jüngster Fang freut den Tammer Bürgermeister Martin Bernhard besonders: Er hat jetzt Bosch im Firmen-Portfolio seiner Gemeinde. Das macht sich auch deshalb gut, weil Bernhard noch mehr Großes vorhat.

Tamm - Ob der Zeitplan verwegen ist, optimistisch oder realistisch, das beurteilt Martin Bernhard lieber nicht. „Man muss sich Ziele setzen“, sagt er stattdessen. Sein Ziel heißt: 2020 ist Tamm keine Gemeinde mehr, sondern Stadt.

Dass der Ort grundsätzlich das Zeug für den Statuswechsel hat, daran zweifelt der Bürgermeister nicht. 12 900 Menschen leben in dem einstigen Dorf, fast die Hälfte davon im Gemeindeteil Hohenstange, den die Neue Heimat Anfang der 70erJahre hochgezogen hat. Und es sollen mehr werden: Die Region Stuttgart sieht im Tammer Norden einen regionalen Wohnungsbauschwerpunkt vor. Unabhängig davon wächst der Ort mit Hilfe kleinerer Wohngebiete auch jetzt schon weiter.

Für den Bürgermeister steht fest: Das städtische Gepräge ist vorhanden

Vor rund einem Jahrzehnt bekam die Ortsmitte ein neues Gesicht, unter anderem mit einem stattlichem Bürgersaal, der auf Bohrpfählen mit Erdwärmesonden steht, die das Gebäude wärmen und kühlen. „Ökologische Aspekte waren uns schon damals wichtig“, sagt Martin Bernhard. Er war zu jener Zeit Ortsbaumeister in Tamm, 2014 wurde er – nach einem Intermezzo in Remseck – zum Bürgermeister gewählt. Für ein städtisches Gepräge sprechen auch die gute Verkehrsanbindung (das Zentrum liegt direkt an der S-Bahn-Haltestelle, die B 27 und die A 81 sind nah), die Wirtschaftskraft (im mit Bietigheim-Bissingen unterhaltenen Gewerbegebiet Laiern logieren hochkarätige Unternehmen) und die engagierte Bürgerschaft. „Ich möchte behaupten, dass wir alles erfüllen, was eine Stadt ausmacht“, stellt Bernhard fest.