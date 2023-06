1 Till Lindemann bei einem seiner Konzerte. Foto: IMAGO/Gonzales Photo/IMAGO/Gonzales Photo/Sebastian Dammark

Bundeskanzler Olaf Scholz verfolgt offenbar die Debatte und die Berichterstattung über Sänger Till Lindemann und die Band Rammstein. Wie sich sein Regierungssprecher äußerte.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verfolgt nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Hebestreit die aktuelle Berichterstattung über die Band Rammstein. Der Bundeskanzler lese nicht nur den politischen Teil der Zeitungen. Insofern sei das ein Thema, das auch er in den vergangenen Tagen intensiv verfolgt habe, sagte Hebestreit am Freitag in Berlin bei einer Pressekonferenz auf eine entsprechende Nachfrage. Er sprach von Vorwürfen, „die aufgeklärt gehören“.