Die Band Die Ärzte hat viele ihrer Fans verärgert: Bei einem Auftritt in Luxemburg haben die Musiker vor dem Hintergrund der Vorwürfe, die derzeit gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann erhoben werden, Witze über K.o.-Tropfen und blaue Flecken gemacht.

Die Ärzte haben sich bei einem Konzert in die Debatte um die Vorwürfe gegen die Band Rammstein und deren Sänger Till Lindemann eingemischt. Bei dem Auftritt am Dienstag in Luxemburg machten Farin Urlaub und Bela B Witze über K.o.-Tropfen, blaue Flecken und Vergewaltigungen.

In sozialen Medien kursieren Videos, in denen zu sehen und zu hören ist, wie die Musiker zwischen Songs über die Anschuldigungen gegenüber Rammstein scherzen.

„Ich hab Schlimmeres als blaue Flecken“

Die Videos dokumentieren zum Beispiel einen Dialog zwischen Sänger Farin Urlaub und Schlagzeuger Bela B. „Wo kauft man eigentlich diese K.o.-Tropfen?“, fragt Farin Urlaub. „Wir machen die selbst im Tourbus!“, antwortet Bela B. „Meine K.o.-Tropfen sind homöopathisch“, sagt Farin Urlaub später, und Bela B. erklärt: „Und am nächsten Morgen wachte ich auf und dachte, ich hab’ Schlimmeres als blaue Flecken.“

Zwar sind auch viele Lacher zu hören, als die Band diese Aussagen macht, aber offenbar fanden nicht alle Fans den Umgang mit den Vorwürfen gegenüber Rammstein witzig. In den sozialen Netzwerken finden sich zahlreiche negative Reaktionen auf die Äußerungen während des Konzerts („Von der besten Band der Welt zur unsympathischsten Band der Welt“), aber einige Ärzte-Fans bemühen sich auch um eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema.

„Das war nur Spaß, ein schlechter Witz“

Der Karlsruher Stadtrat Benjamin Bauer (Grüne) hat auf Twitter einige der Konzertausschnitte dokumentiert. „Wie Die Ärzte auf die Vorwürfe gegen Rammstein reagieren (& nebenbei queerfeindliche Narrative bedienen), macht mich sprachlos“, schreibt er: „ Das hätte ich ihnen nicht zugetraut – vermutlich naiv. Die Band muss hier reagieren o. kann zusammen mit Rammstein in die Tonne.“

Dass der Spaß bei solchen Themen irgendwann aufhört, war offenbar Farin Urlaub selbst klar. Während des Auftritts sagt er einmal „Guter Sex ist, wenn sie sich wehren“, und ergänzt gleich: „Das war nur Spaß, ein schlechter Witz.“

Im Rahmen des Konzerts soll sich die Band auch deutlich, kritisch und distanzierend zu den angeblichen Vorgängen bei Rammstein-Konzerten geäußert haben.

Vorwürfe gegen Till Lindemann

Mehrere Frauen haben in den vergangenen Woche Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann erhoben. In Konzertpausen und bei Aftershow-Partys soll es zu Situationen gekommen sein, die die Frauen als beängstigend empfanden. In den Vorwürfen geht es um Aufforderungen zu Sex, den Einsatz von K.o.-Tropfen und Machtmissbrauch.

Die Band hat die erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen, interne Recherchen angekündigt und darum gebeten, nicht vorverurteilt zu werden. Frontmann Till Lindemann lässt sich inzwischen von einer Berliner Anwaltskanzlei vertreten.

Noch bis Sonntag tritt die Band Rammstein in München auf.