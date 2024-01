Vorfall mit Jugendlichen: Schuss am Ditzinger Bahnhof

1 Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Hat jemand am Ditzinger Bahnhof am Freitagabend eine Schusswaffe abgefeuert? Der Polizei ist gegen 20 Uhr ein solcher Vorfall gemeldet worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Beamten allerdings von einer Schreckschusspistole aus, verletzt wurde offenbar niemand. In Anbetracht der zunehmenden Fälle von Gewalttaten und anderen Delikten von Jugendlichen in der Stadt seit etwa einem halben Jahr lässt der Vorgang dennoch aufhorchen. Denn an dem Vorfall war erneut eine größere Gruppe von Jugendlichen beteiligt.