Nach Raubüberfällen: Immer mehr Kriminelle in Ditzingen?

In der Stadt an der Glems haben die Gewalttaten in der jüngeren Vergangenheit offenbar zugenommen.

Es steht nicht gut um die gefühlte Sicherheit in der Großen Kreisstadt – spätestens seit den Überfällen auf zwei Discounter. Der Gemeinderat hat jetzt darauf reagiert.











Besonders die letzten Wochen des alten Jahres sind unruhig gewesen in Ditzingen. Nach den Überfällen auf zwei örtliche Netto-Filialen im November hatte die Polizei mehrere Tatverdächtige festgenommen, allesamt höchstens 18 Jahre alt. Trotz der Festnahmen: Die Bevölkerung war aufgeschreckt, schließlich hatte es zuletzt zudem immer wieder Polizeieinsätze am Bahnhof gegeben. Größtes Problem aus Sicht der Stadtverwaltung stellten „Körperverletzung gegenüber anderen Jugendlichen“ und „Sachbeschädigungen von Kindern und Jugendlichen“ dar. Die Täter waren zwischen zehn bis 16 Jahren alt. Die Stadt spricht von „erhöhten Fallzahlen seit dem Ende der Sommerferien“. Davor, so fügt sie an, hätte es lange „keine Auffälligkeiten“ diesbezüglich gegeben.