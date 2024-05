1 Muhterem Aras bedauert die Attacke auf die AfD-Politiker in Stuttgart. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Am Mittwoch werden zwei AfD-Politiker in Stuttgart attackiert. Die Grünen-Politiker Muhterem Aras und Cem Özdemir haben den Angriff verurteilt.











Nach dem Angriff auf AfD-Politiker in Stuttgart hat Landtagspräsidentin Muhterem Aras jede Form von Gewalt in der politischen Auseinandersetzung verurteilt. „Ich bedaure es sehr, dass es am Stand der AfD-Fraktion zu Störungen kam“, teilte die Grünen-Politikerin am Donnerstag mit.