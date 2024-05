Bei einer Festveranstaltung zu „75 Jahre Grundgesetz“ in Stuttgart werden Mitglieder der AfD angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen. Was bisher bekannt ist.

Zu einem Zwischenfall anlässlich der Festveranstaltung „75 Jahre Grundgesetz“ ist es am Mittwoch in Stuttgart gekommen. Dabei wurden zwei Mitglieder der AfD-Landtagsfraktion leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, befanden sich vor dem baden-württembergischen Landtag auf dem Stuttgarter Opernvorplatz Informationsstände der Landtagsfraktionen. Gegen 16 Uhr wurde der Informationsstand der AfD-Landtagsfraktion von mutmaßlichen Gegnern der Partei gestört. Nach Angaben der Polizei hielt eine mehrköpfige Personengruppe zunächst ein Transparent direkt vor dem Informationsstand hoch. Damit versuchte sie, den Informationsstand zu blockieren.

AfD-Mitglieder bei dem Angriff leicht verletzt

In diesem Zusammenhang wurden Mitglieder der AfD-Landtagsfraktion verbal und in der Folge körperlich angegriffen. Zwei der Geschädigten sind Mitglieder des baden-württembergischen Landtags. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die Geschädigten leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung war nach Angaben der Polizei jedoch nicht erforderlich. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Landtag. Zwei an der Störung beteiligte Frauen im Alter von 19 und 23 Jahren konnte die Polizei festnehmen. Ihre Tatbeteiligung ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei fahndet nach weiteren an der Auseinandersetzung beteiligten Personen. Eine Angreiferin soll zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein. Sie soll braune, lockige Haare gehabt haben. Bekleidet war sie mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einem karierten Mantel. Ein weiterer männlicher Täter soll zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein. Er trug eine Brille, eine hellblaue Jeanshose und eine schwarze Regenjacke. Wie die Polizei mitteilt, liegen Videoaufnahmen vor, die derzeit ausgewertet werden. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711-89905778 in Verbindung zu setzen.