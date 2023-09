1 Der Igel wurde von den Polizeibeamten zu einem Tierarzt gebracht. Foto: dpa/Armin Weigel

In der Nacht zum Dienstag hat die Polizei in Hirschlanden einen 30-Jährigen in Gewahrsam genommen. Er pöbelte Passanten an und wollte einen Igel anzünden.











Die Polizei hat in der Nacht zum Dienstag einen 30 Jahre alten Mann in Ditzingen in Gewahrsam genommen. Wie die Polizei berichtet, erhielt sie zuvor mehrere Meldungen, dass ein sichtlich betrunkener Mann im Innenstadtbereich von Hirschlanden Passanten anpöbeln würde. Außerdem habe er einen Igel bei sich, den er anzünden wolle.