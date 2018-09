Von Alpaka bis Waschbär Das sind die süßesten Tiere mit eigener Instagram-Seite

Von ivi 20. September 2018 - 12:16 Uhr

Bei den niedlichsten Tieren auf Instagram darf das Alpaka natürlich nicht fehlen (Symboldbild). Foto: dpa

Auf Instagram ist es längst üblich, nicht nur sich, sondern auch seinen pelzigen Vierbeiner zu präsentieren. Wir haben die süßesten „Pet-Fluencer“ gesammelt – wer dabei an gewöhnliche Haustiere denkt, der irrt.

Stuttgart - Flauschalarm auf Instagram! In den vergangenen Jahren ist es total normal geworden, nicht nur sich, sondern auch sein Haustier in den sozialen Medien zu präsentieren. Wer dabei aber nur an die üblichen Haustiere wie Hund und Katze denkt, liegt falsch. Wir haben die niedlichsten Tiere mit eigener Instagram-Seite gesammelt – von Alpaka bis Waschbär.

Jill das Eichhörnchen wurde 2012 von seiner jetzigen Besitzerin vor dem Hurrikan „Isaac“ gerettet. Auf dem Instagram-Account kann man dem zahmen Nagetier vor allem beim Essen, Kuscheln und Schlafen zusehen.

Steve und Derek dachten, sie würden ein Minischwein adoptieren. Mit der Zeit stellte sich aber heraus, dass das Schwein doch nicht so mini war, sondern ein ganz normales großes Hausschwein. Über das Leben mit der fast 300 Kilo schweren „Esther“ berichten Steve und Derek jetzt auf ihrer Instagram-Seite „estherthewonderpig“ (deutsch: Esther das Wunderschwein).

Der Otter Cartel wurde von seinen Besitzern liebevoll aufgezogen. Wer dem süßen Wassertierchen bei seinen Schwimmeinheiten und beim Spielen zuschauen möchte, kann das bei dem Instagram-Account „carteltheotter“ tun.

Der Hund Tuna ist wohl mit fast zwei Millionen Followern einer der berühmtesten Instagram-Tiere. Mit seinem starken Überbiss sieht er immer ein bisschen schockiert und genervt gleichzeitig aus – aber dennoch süß.

Auf der Instagram-Seite „tunameltsmyheart“ (deutsch: Tuna bringt mein Herz zum Schmelzen) posten die Besitzer immer lustige Bilder des kleinen Dackel-Chihuahua-Mix. Wer etwas zum Lachen möchte, ist hier genau richtig.

Alpakas sind die neuen Trendtiere. Daher ist es kein Wunder, dass das Alpaka Chewy auf Instagram so gut ankommt. Das flauschige Tier lebt mit seinem Besitzer in Australien und auf dem Instagram-Account namens „chew-paca“ kann man Chewy hauptsächlich bei seiner Lieblingsbeschäftigung – dem Essen – zusehen. Bei diesem Account ist gute Laune garantiert.

Pumpkin ist ein Waschbär und auch er zählt zu den Tieren, die von ihren jetzigen Besitzerin gerettet wurden. Die Besonderheit an Pumpkin? Er versteht sich sogar mit den Hunden, die mit ihm zusammen leben.

Wer schon ganz ungeduldig auf Cat-Content gewartet hat, hier kommt er: Die Katze Hamilton hat um seine Schnauze eine ganz besondere Färbung, die es aussehen lässt, als hätte er einen Schnauzer. Deshalb nennen ihn seine Besitzer auf Instagram „Hamilton The Hipster Cat“. Und neben seinem kleinen Bart, hat er auch noch smaragdgrüne Augen, mit denen er sehr majestätisch aussieht.

Der Igel Matthew sieht bei allem, was er macht, immer ziemlich vergnügt aus. Wer einmal einen schlechten Tag hat, bekommt durch den fröhlich schauenden Igel bestimmt wieder bessere Laune.