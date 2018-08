Alpakas in der Region Stuttgart Hier können Sie Alpakas ganz nah sein

Von Beate Grünewald 23. August 2018 - 15:53 Uhr

Das Alpaka ist wohl das Trendtier 2018. Züchter bieten Alpaka-Erlebnisse aller Art – von Wanderungen, Kindergeburtstagen bis zu Hochzeitsshootings mit Alpakas. Unsere Karte zeigt, wo Sie Alpakas in Stuttgart und der Region treffen können.





Stuttgart - Alpakas sind total angesagt. Mit ihren flauschigen Körpern und den großen Kulleraugen wirken sie wie übergroße Kuscheltiere. Noch dazu machen sie süße Geräusche, die wie eine Mischung aus wiehern und singen klingen.

Mittlerweile bieten immer mehr Alpaka-Farmen und -Züchter Erlebnisse rund um die Tiere an. Auch in der Region Stuttgart können die niedlichen Tiere aus nächster Nähe beobachtet, vielerorts auch spazieren geführt und gestreichelt werden.

Kindergeburtstage, Wanderungen und Hochzeitsshootings

In Untertürkheim bieten Gabriele Schäfer und ihre Tochter Vanessa Ausflüge mit Alpakas rund um die Grabkapelle Württemberg an. Hier können Wanderungen gebucht werden – vom Kindergeburtstag über den Junggesellenabschied bis zur Teambildungsmaßnahme mit Kollegen. „Ich habe sehr viele Anfragen von Erwachsenengruppen“, berichtet Schäfer. Darunter Abteilungsausflüge von Firmen, Familienausflüge und auch Foto-Sessions mit Hochzeitspaaren. „Ich weiß nicht warum, aber dieses Jahr läuft es wahnsinnig gut“, erzählt sie.

Am weitesten verbreitet ist der Spaziergang mit Alpakas. Wie so eine Wanderung aussieht, zeigt das obige Video auf der Alpakafarm Schaber in Nürtingen. Mit „entschleunigtem Wandern“ wirbt der FuN Tiergarten in Althütte im Rems-Murr-Kreis. Und im Kreis Göppingen wird sogar Qigong bei den Alpakas angeboten. Offenbar haben die Tiere eine beruhigende Wirkung auf ihre Umwelt.

Hier gibt es Alpakas in der Region

Unsere Karte zeigt, wo Sie in Stuttgart und der Region Alpakas sehen können:

Wer nicht ganz so weit fahren möchte, kann als Stuttgarter einfach in die Wilhelma gehen. Dort werden zwar keine Alpaka-Wanderungen angeboten, aber die Tiere sind am Zaun auch aus nächster Nähe zu beobachten.