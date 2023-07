1 Willkommene Abkühlung: VfB-Neuzugang Jovan Milosevic in einer Trinkpause während des Testspiels am Sonntag in Schwäbisch Hall. Foto: Baumann

Die tropischen Temperaturen sind auch beim VfB ein Thema. Trainer Sebastian Hoeneß reagiert unter anderem in puncto Trainingsplanung.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Keine Frage, Temperaturen jenseits der 30 Grad sind für die Ausübung von Leistungssport im Freien alles andere als ideal. Eine Trainingspause kommt dennoch in aller Regel nicht infrage – schließlich gibt es Ziele, auf die hingearbeitet werden muss. Natürlich auch beim VfB Stuttgart, der sich derzeit auf seine 57. Saison in der Fußball-Bundesliga vorbereitet. Und dabei seit einigen Tagen mächtig ins Schwitzen kommt. Als regelrecht „unsäglich“ bezeichnete der Sportdirektor Fabian Wohlgemuth die äußeren Bedingungen am Sonntag, als der VfB in Schwäbisch Hall sein erstes Testspiel gegen eine Hohenlohe-Auswahl mit 3:0 gewann. Zwei Trinkpausen in der Mitte der beiden Spielhälften inbegriffen.