VfB-Trainer Sebastian Hoeneß will in Schwäbisch Hall neue Eindrücke gewinnen.

Zum Auftakt der Vorbereitung trifft der VfB am Sonntag in Schwäbisch Hall auf eine Hohenlohe-Auswahl.









Drei Tage nach dem Trainingsstart steht für den VfB Stuttgart das erste Testspiel der Vorbereitung an. Im Optima-Sportpark in Schwäbisch Hall trifft das Team von Sebastian Hoeneß an diesem Sonntag ab 15 Uhr auf eine Hohenlohe-Auswahl.