11 Konstantinos Mavropanos spielt demnächst wieder in London. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart kann mit weiteren Millionen-Einnahmen rechnen. Der Transfer von Konstantinos Mavropanos ist vor dem Abschluss. Das bestätigte am Sonntag der Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.









In London kennt sich Konstantinos Mavropanos aus, schließlich stand der griechische Abwehrspieler einst beim FC Arsenal unter Vertrag. Per Leihe ging es dann erst zum 1. FC Nürnberg in die zweite Liga nach Deutschland, dann zum VfB – ehe die Stuttgarter den heute 25-Jährigen im Sommer 2022 fest verpflichteten. Nun aber ist Mavropanos erneut in London.