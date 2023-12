Rund ein Jahr ist es her, da startete der Tross des VfB Stuttgart auf die XXL-Reise nach Spanien. Der damalige Trainer Bruno Labbadia hatte eine Verlängerung des geplanten Trainingslagers in Marbella verfügt. Zwölf Tage lang schufteten die Profis dann an der Costa del Sol.

In diesem Winter ist die Pause zwischen dem letzten Spiel vor Weihnachten – der VfB siegte 3:0 gegen den FC Augsburg – und der Saisonfortsetzung noch kürzer. Weshalb man beim Stuttgarter Bundesligisten auf eine Reise verzichtet. Der Cheftrainer Sebastian Hoeneß bittet am 2. Januar zum ersten Training des neuen Jahres, am 6. Januar testet der VfB gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth, am 14. Januar steht dann das Bundesliga-Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbacher an.

Zahlreiche Vereine halten es ähnlich wie der VfB – aber längst nicht alle. Wer plant wie seine Vorbereitung? Ein Überblick.

Bayer Leverkusen Der Spitzenreiter bleibt in der Heimat und startet am 3. Januar mit dem Training. Am 7. Januar steht dann ein Testspiel gegen den FC Venedig an. Zum Ende der Vorrunde tritt die Werkself am 13. Januar beim FC Augsburg an.

FC Bayern Der Rekordmeister hat ein spezielles Programm vor sich. Vor dem Spiel am 12. Januar gegen die TSG Hoffenheim bezieht das Team kein Trainingslager. Es wird aber einen kleinen Trip in die Berge und ein Testspiel gegen den FC Basel geben. Trainingsstart ist am 2. Januar. Weil der FCB zum Rückrundenstart erst sonntags antritt, reist der Club zwischen der Partie gegen die TSG und dem Duell mit Werder Bremen für ein paar Tage nach Portugal.

Die Hoffenheimer bleiben im Kraichgau

RB Leipzig Die Leipziger starten am 2. Januar – mit ihrer Reise nach Spanien. In La Manga bereitet sich das Team auf den Re-Start der Liga vor, am 13. Januar treffen die Roten Bullen auf Eintracht Frankfurt.

Borussia Dortmund Wie vor zwölf Monaten reist der BVB auch in dieser Winterpause nach Spanien. Der Trip nach Marbella beginnt am Tag nach dem Trainingsauftakt am 2. Januar. Während des Aufenthalts steht ein Testspiel gegen AZ Alkmaar auf dem Programm.

Eintracht Frankfurt Die Eintracht beginnt am 2. Januar mit dem Training und verbringt die Tage bis zum Start bei RB Leipzig (13. Januar) in der hessischen Heimat. Am 6. Januar steht ein Test gegen Ligakonkurrent SC Freiburg an.

TSG Hoffenheim Die Hoffenheimer eröffnen beim FC Bayern das neue Bundesligajahr am 12. Januar. Zuvor bereitet sich das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo ab dem 2. Januar im Kraichgau vor. Am 6. Januar wird gegen den FC Augsburg getestet.

SC Freiburg Auch der badische Rivale vom SC Freiburg verzichtet auf ein Trainingslager in der Ferne. Am 2. Januar geht es los, am 6. Januar wird gegen Eintracht Frankfurt getestet, ehe es am 13. Januar gegen den 1. FC Union Berlin in der Liga weitergeht.

1. FC Heidenheim Der Aufsteiger startet bereits am Neujahrstag mit dem Training und reist am Tag danach ins spanische Algorfa. Dort soll auch ein Testspiel stattfinden. Zum Liga-Neustart tritt der FCH dann am 13. Januar beim 1. FC Köln an.

VfL Wolfsburg Die Wölfe hatten die kürzeste Pause und trainieren bereits seit dem 28. Dezember wieder. Am 2. Januar reist das Team nach Almancil in Portugal ins Trainingslager. Am 13. Januar setzt der VfL dann in Mainz die Bundesligasaison fort.

Die Mainzer reisen wieder nach Marbella

FC Augsburg Die Augsburger sind nach dem 0:3 in Stuttgart enttäuscht in die Pause gestartet. Am 2. Januar legt das Team wieder los und bleibt in der Heimat. Am 6. Januar steht ein Testspiel gegen die TSG Hoffenheim an. Am 13. Januar geht es dann gleich gegen Spitzenreiter Bayer Leverkusen.

Borussia Mönchengladbach Die Borussia empfängt am 14. Januar den VfB zum Restart in der Liga. Darauf bereitet sich das Team ab dem 2. Januar in der Heimat vor. Am 6. Januar wird gegen die Go Ahead Eagles Deventer aus den Niederlanden getestet.

Werder Bremen Das Team startet am 2. Januar in die Vorbereitung an der Weser und bestreitet am 7. Januar ein Testspiel gegen Eintracht Braunschweig. Am 14. Januar geht es dann auswärts gegen den VfL Bochum.

VfL Bochum Die Bochumer starten ebenfalls am 2. Januar, bleiben zuhause und bestreiten am folgenden Wochenende gleich zwei Testspiele gegen niederländische Clubs. Am Samstag gegen den FC Groningen und am Sonntag gegen Vitesse Arnheim. Am 14. Januar ist dann Werder Bremen zu Gast.

1. FC Union Berlin Am 2. Januar geht es bei den Eisernen wieder los, am 6. Januar wird gegen Arminia Bielefeld getestet. Ein Trainingslager ist nicht geplant. Am 13. Januar tritt das Team beim SC Freiburg an.

1. FSV Mainz 05 Wie im vergangenen Winter reisen die Mainzer ins spanische Marbella. Am Tag nach dem Trainingsstart (1. Januar) geht es los. Während des Trainingslagers soll auch ein Testspiel stattfinden. Am 13. Januar steht das Duell mit dem VfL Wolfsburg an.

1. FC Köln Die Kölner verzichten nach dem Trainingsstart am 2. Januar auf eine Reise in den Süden. Am 6. Januar steht ein Testspiel gegen Rot-Weiss Essen auf dem Programm. Der 1. FC Heidenheim ist dann am 13. Januar erster Bundesligagegner des neuen Jahres.

SV Darmstadt 98 Der Aufsteiger reist am 2. Januar nach Spanien (El Saler). Am 6. Januar wird gegen den Zweitligisten Holstein Kiel getestet. Zum Re-Start in die Liga ist am 13. Januar Borussia Dortmund zu Gast.