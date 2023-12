Kader des VfB Stuttgart: Wie ist der Plan mit den Ersatzspielern beim VfB?

29 Genki Haraguchi wird beim VfB Stuttgart geschätzt. Allerdings kommt der Japaner so gut wie nicht zum Einsatz. In unserer Bildergalerie schauen wir auf den VfB-Kader und die Vertragslaufzeiten der Profis. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Mittelfeldspieler Genki Haraguchi und Lilian Egloff stehen beim VfB in der zweiten Reihe und ihre Verträge laufen aus. Der Sportdirektor Fabian Wohlgemuth äußert sich nun zu ihnen. Ein anderer Spieler kann dagegen sofort gehen.











Genki Haraguchi ist ein Fußballprofi, wie ihn sich Trainer wünschen. Er ruft konstant seine Trainingsleistung ab, er fügt sich tadellos in die Mannschaft ein, er bringt positive Energie in die Gruppe ein. Dennoch steht der 32-Jährige beim VfB Stuttgart in der zweiten Reihe. Einmal hat ihn Sebastian Hoeneß in der aktuellen Bundesligasaison eingewechselt, für 20 Minuten im vergangenen August in Leipzig. Seither steht meist in seiner Statistik: ohne Einsatz im Kader.