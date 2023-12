Nur noch acht Mannschaften sind im DFB-Pokal dabei – unter anderem der VfB. An diesem Sonntag werden die Paarungen der nächsten Runde ausgelost.

Der VfB Stuttgart steht unter den letzten acht Teams im DFB-Pokal. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß zog durch ein 2:0 gegen Borussia Dortmund ins Viertelfinale ein – und wird auch bald ihren dortigen Gegner kennen.

Ausgelost wird die nächste Pokalrunde am kommenden Sonntag (10. Dezember) im Rahmen der ARD-Sportschau. Die Sendung aus dem Deutschen Fußball-Museum in Dortmund beginnt um 19.15 Uhr und wird live im TV sowie auf sportschau.de übertragen, Esther Sedlaczek moderiert. Die zuerst gezogene Mannschaft hat Heimrecht – die Ausnahme ist der 1. FC Saarbrücken. Als Drittligist haben die Saarländer in jedem Fall Heimrecht.

Das Viertelfinale findet im kommenden Jahr statt – am 30. und 31. Januar sowie am 6. und 7. Februar. Damit werden die Partien der Runde der letzten Acht erstmals an vier verschiedenen Tagen ausgetragen.