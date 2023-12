Der VfB Stuttgart hat sich im Achtelfinale des DFB-Pokals mit 2:0 (0:0) gegen Borussia Dortmund durchgesetzt. Am kommenden Sonntag geht es in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen weiter (15.30 Uhr, Liveticker).

In den ersten 45 Minuten spielte der VfB die Gäste wie schon vor dreieinhalb Wochen in der Liga an die Wand. Allein die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig, sodass es torlos in die Kabinen ging. Nach dem Wiederanpfiff brannten die Gastgeber ein Feuerwerk ab und belohnten sich mit der überfälligen Führung durch Serhou Guirassy (54.). Nach einer kurzen Dortmunder Drangphase besorgte Silas Katompa den umjubelten Treffer zum 2:0 (77.). Damit steht der VfB im Viertelfinale, das am Sonntag ausgelost und Ende Januar /Anfang Februar ausgetragen wird.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.