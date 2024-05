Am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga spielte der VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München. Der Südgipfel war eine am Ende klare Angelegenheit. Der VfB siegte mit 3:1. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Unsere erste Halbzeit war sehr gut. Da war eigentlich nur der Elfmeter, der uns so ein bisschen den Stecker gezogen hat. Aber da ist viel aufgegangen. Nach der Pause war es ein offeneres Spiel. Das hat mich ein bisschen an das Hinspiel erinnert, wir waren erst zu gierig, haben zu hoch attackiert. Aber am Ende haben wir das Ding auf unsere Seite gezogen. In die Champions League zu kommen und zwar aus eigener Kraft, das kann uns jetzt keiner mehr nehmen.“

FCB-Trainer Thomas Tuchel: „Glückwunsch an den VfB. Für uns war das ein Sandwich-Spiel. In der ersten Halbzeit waren wir nicht gut, vor allem im Zweikampfverhalten und der Griffigkeit. Zweite Halbzeit waren wir besser, haben weniger zugelassen und selbst drei, vier große Chancen im Umschalten. Dann kassieren wir die Tore, vor allem das zweite Stuttgarter am langen Pfosten ist ärgerlich. Wenn es einen Tag gab, wo man so etwas nicht braucht, dann heute.“

VfB-Spieler Leonidas Stergiou:„Wenn man diese Stimmung hier sieht. Wahnsinn. Wir freuen uns extrem über den Sieg. Jetzt genießen wir erst einmal den heutigen Tag, dann werden wir uns gut vorbereiten für die kommende Woche.“

VfB-Spieler Angelo Stiller: „Wir haben das ganze Jahr darauf hingearbeitet, super Spiele gezeigt und sind nie vom Weg abgekommen. Das hier mit den Fans zu feiern, ist schon was Besonders. Wir wollten unter die Top 4 kommen und aus eigener Kraft in die Champions League erreichen, das war unser Ziel.“

VfB-Spieler Atakan Karazor:„Wir wollten unbedingt die Quali aus eigener Kraft schaffen. Das haben wir geschafft. Aber wir haben schon wieder neue Ziele. Wenn wir ehrlich sind, haben wir Bock darauf, am Ende vor den Bayern zu stehen. Darum geht es jetzt. Wir sind eine ehrgeizige Truppe.“

VfB-Spieler Alexander Nübel:„Für mich war es auch besonders. Aber es ging in erster Linie um die Mannschaft, um den Sieg. Die Bayern waren heute fällig. Das hat jeder gesehen. Heute werden wir einen schönen Samstagabend verbringen. Ich werde auf jeden Fall ein, zwei Bierchen heute trinken.“

TV-Experte Stefan Kuntz: „Bayern kann diese Saison nur noch retten, wenn man ins Finale der Champions League kommt. Stuttgart dagegen ist einfach phänomenal. Die begeistern mich Woche für Woche. Diese Mentalität in der Truppe. Einfach stark!“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Was soll ich sagen...jetzt haben wir uns – weil wir es unbedingt wollten, ganz sicher für die Champions League qualifiziert. Was hier passiert ist außergewöhnlich. Sensationell. Diese Symbiose aus Fans und Akteuren. Was wir alle gemeinsam in den letzten zwölf Monaten für eine Entwicklung gemacht haben. Sensationell. Jetzt wollen wir die Saison professionell zu Ende bringen.“

