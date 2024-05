Der VfB Stuttgart hat am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern 3:1 gewonnen. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß zwei Spieltage vor Saisonende 67 Punkte auf dem Konto, behauptete den dritten Rang und rückte an den Rekordmeister heran. Am kommenden Spieltag geht es zum letzten Auswärtsspiel dieser Saison zum FC Augsburg (10. Mai 2024, 20.30 Uhr, Liveticker).

Gegen die Münchner, die das kommende Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch bei Real Madrid sichtbar bereits im Kopf hatten, dominierte der VfB über weite Strecken die Partie. Das toll herausgespielte 1:0 von Leonidas Stergiou in der 29. Minute war der verdiente Lohn. Die Bayern kamen nur selten vor das Stuttgarter Tor, bekamen dann aber einen fragwürdigen Elfmeter zugesprochen, als Waldemar Anton den Bayern-Flügelspieler Serge Gnabry leicht mit der Hand am Hals touchierte. Harry Kane verwandelte in der 37. Minute.

Nach der Pause passierte auf beiden Seiten lange Zeit nicht mehr viel. Die Münchner hatten zwei Konterchancen, dann sorgte eine Co-Produktion von zwei Einwechselspielern für den VfB-Sieg. Silas flankte, Woo-yeong Jeong traf per Kopf in der 83. Minute. Silas machte dann in der Nachspielzeit alles klar.

