12 Der Druck im Heimspiel ist groß: Michael Wimmer vor dem Duell gegen den FC Augsburg – seine mögliche Startelf finden Sie in unserer Bildergalerie. Foto: Baumann

Es ist ein enorm wichtiges Heimspiel für den VfB: An diesem Samstag müssen gegen den FC Augsburg Punkte her. Gut möglich, dass der Coach beim Anpfiff auf diese elf Profis vertraut.















Link kopiert

Der VfB stellt sich auf ein hitziges Duell ein, wenn der kampfstarke FC Augsburg an diesem Samstag um 15.30 Uhr zum vorletzten Heimspiel dieses Jahres in der Mercedes-Benz-Arena gastiert. „Wir müssen den Kampf annehmen und aggressiv dagegenhalten“, fordert der Stuttgarter Interimstrainer Michael Wimmer vor der Partie gegen den FCA, der in dieser Saison durchschnittlich 209 Zweikämpfe pro Partie führt – was einen Höchstwert in der Bundesliga darstellt.

Sicher ausfallen wird aufseiten des VfB lediglich Rechtsaußen Josha Vagnoman, für den ein Kaderplatz nach seiner wochenlangen Verletzungspause (Knochenödem) noch zu früh kommen würde. Nach nur acht Zählern aus den bisherigen elf Saisonspielen stehen die Stuttgarter bereits stark unter Zugzwang, können sich aber weiterhin auf die Unterstützung von den Rängen verlassen: Die Partie am Samstag ist nahezu ausverkauft. „Wir freuen uns darauf, ein volles Haus und die Fans im Rücken zu haben“, sagt Wimmer, für den das Spiel zu einer Reise in die eigene Vergangenheit wird: In der Saison 2018/19 war er in Augsburg als Co-Trainer unter Manuel Baum und später Martin Schmidt aktiv.

Die mögliche Startelf von Michael Wimmer finden Sie auf einen Klick in unserer Bildergalerie.