Auch das Spiel gegen den FC Augsburg findet vor vollen Rängen statt.

Das Stadion wird voll sein, das Duell des VfB gegen den FC Augsburg ist sportlich enorm wichtig für das Team von Michael Wimmer. Bei An- und Abreise könnte es zu Engpässen kommen.















Es steht viel auf dem Spiel: Der abstiegsgefährdete VfB Stuttgart muss an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg unbedingt punkten, am besten dreifach. Da hilft es, dass die Stadion-Baustelle bestens gefüllt sein wird. Allerdings sollten die Besucherinnen und Besucher den einen oder anderen wichtigen Punkt beachten. Ein Überblick.

Verkehr Die Mercedesstraße wird ab 12 Uhr wie üblich komplett gesperrt sein wird, das Parkverbot entlang der Mercedesstraße gilt bereits ab 9 Uhr morgens. Die Autobahn A81 in Richtung Stuttgart ist zwischen den Anschlussstellen Böblingen/Sindelfingen und Böblingen-Ost ab Freitagabend bis voraussichtlich Montagfrüh gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Darüber hinaus ist aufgrund von Bauarbeiten die B14 Richtung Backnang (zwischen Teiler B14/B29 und Ausfahrt Waiblingen-Mitte) ebenso ab Freitagabend bis Montag komplett gesperrt. Fans aus dieser Richtung müssen auch auf dem Heimweg eine Umleitung in Kauf nehmen. Der VfB empfiehlt deshalb, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Allerdings gibt es auch hier Einschränkungen – so ist zum Beispiel der Bahnhof Herrenberg gesperrt. Die S1 fährt deshalb nur ab/bis Gärtringen.

Bauarbeiten Wegen der Umbauarbeiten ist der Fritz-Walter-Weg bereits ab 12 Uhr auch für Fußgänger komplett gesperrt. Das Parkhaus P7 verfügt aufgrund von Sanierungsarbeiten über eine verringerte Parkplatzkapazität. Der Parkplatz P10 (Cannstatter Wasen) steht aufgrund der Abbauarbeiten des Cannstatter Volksfestes nicht komplett zur Verfügung. Der VfB rät allen Stadionbesuchern eine frühzeitige Anreise und einen frühzeitigen Zutritt zur Arena, spätestens eine Stunde vor Spielbeginn.

Alternative Anreise Eine Möglichkeit könnte sein, das Fahrrad zu nutzen. Im Parkhaus P5 stehen an diesem Samstag wieder rund 400 kostenlose und überwachte Fahrradstellplätze zur Verfügung. Ab 13.30 Uhr können die Räder und Helme dort abgegeben werden.