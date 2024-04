VfB Stuttgart Hut ab, VfB! Für diese Saison – aber nicht nur

Der VfB Stuttgart spielt in der kommenden Saison mindestens in der Europa League. Dass der Club sportlich nach schwierigen Jahren so dasteht, ist bemerkenswert, kommentiert unser Autor Dirk Preiß – und sieht auch Gründe, die weiter zurück liegen als zwölf Monate.