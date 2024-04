7 Die MHP-Arena ist zur steten Feierzone geworden. Der VfB Stuttgart begeistert sportlich nicht nur die eigenen Fans. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart spielt in der kommenden Saison mindestens in der Europa League. Dass der Club sportlich nach schwierigen Jahren so dasteht, ist bemerkenswert, kommentiert unser Autor Dirk Preiß – und sieht auch Gründe, die weiter zurück liegen als zwölf Monate.











Fabian Wohlgemuth konnte es ja kaum glauben, was da am Samstagabend zusammengekommen ist. Ausgerechnet an jenem Tag, an dem der VfB Stuttgart den Umbau der Haupttribüne in der MHP-Arena offiziell als vollzogen feierte, sorgte die Mannschaft der Weiß-Roten dafür, dass in eben jenem Stadion künftig wieder Spiele in der Europa League stattfinden werden. Mindestens.