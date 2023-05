17 Schiedsrichter Daniel Schlager beim Videostudium. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart hat sich in einer turbulenten Schlussphase des Pokal-Halbfinals nicht in die Verlängerung retten können. Auch, weil es einen möglichen Handelfmeter nicht gab. So reagierte VfB-Coach Sebastian Hoeneß darauf.









Sehr lange hatte Daniel Schlager gebraucht, um am Spielfeldrand zu einer Entscheidung zu gelangen. Die Frage, die der Schiedsrichter zu beantworten hatte: Lag in der Nachspielzeit der Halbfinals im DFB-Pokal zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt (Liveticker zum Nachlesen) ein strafbares Handspiel vor? Am Ende sagte der Referee: „Nein.“ Und der VfB verlor 2:3, der Traum vom Finaleinzug war geplatzt.