Der VfB Stuttgart ist im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt ausgeschieden. Der Traum vom Finale ist nach der 2:3 (1:0)-Niederlage damit geplatzt. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) geht es in der Bundesliga bei Hertha BSC weiter.

Bei prächtiger Stimmung vor vollem Haus ging es gleich zur Sache. Drei gelbe Karten allein in den ersten zehn Minuten waren das Resultat. Mit seiner ersten Chance ging der VfB durch Tiago Tomas in Führung (19.) Sein abgefälschter Schuss schlug unhaltbar im kurzen Eck ein. In der Folge erhöhte die Eintracht den Druck, der VfB setzte auf Konter. Nach dem Wechsel drehten die Gäste binnen vier Minuten das Spiel. Erst glich Evan Ndicka aus (51.), dann traf Daichi Kamada zur Führung. Nun war wieder der VfB gefordert. Doch als er zur Schlussoffensive einläuten wollte, fing er sich einen Konter, der in einem Strafstoß mündete. Randal Kolo Muani traf nach 77 Minuten zum 3:1 für die Gäste. Damit schien die Partie entschieden, ehe der eingewechselte Enzo Millot den VfB noch einmal heranbrachte (83.).

