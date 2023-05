17 Der VfB muss nun wieder alle Konzentration dem Abstiegskampf widmen. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Es hat nicht sollen sein: Nach einer starken Vorstellung im ersten Durchgang verliert der VfB Stuttgart im DFB-Pokal 2:3 gegen Frankfurt. Auf Twitter erlebten Fans ein Wechselbad der Gefühle und Spannung bis zur letzten Minute.









Der VfB Stuttgart hat am Mittwoch in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart den Einzug ins Finale im DFB-Pokal verpasst. Die Mannschaft um Trainer Sebastian Hoeneß musste sich den Frankfurtern am Ende in Unterzahl mit 3:2 geschlagen geben, wobei die Partie einem Krimi glich, in der bis zur letzten Minute alles drin war. Am Ende der Nachspielzeit hätte ein möglicher Handelfmeter den VfB sogar noch in die Nachspielzeit retten können – dieser wurde aber nach eingehender Video-Prüfung durch Schiedsrichter Daniel Schlager nicht gegeben. Die Situation war kompliziert, die Analyse der Szene wird noch dauern, nach ersten Experteneinschätzungen war sie aber wohl richtig.