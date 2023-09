1 Luca Pfeiffer kehrt am Freitag mit dem SV Darmstadt 98 nach Stuttgart zurück. Foto: imago/Beautiful Sports

Der SVD-Trainer spricht über die Stärken und Schwächen des VfB-Leihspielers – und sagt, in welcher Hinsicht der 27-Jährige in der Vorsaison in Stuttgart einen Schritt nach vorne gemacht hat.











Auf ein Tor wartet Luca Pfeiffer noch in dieser Saison – mit seinen Einsatzzeiten dürfte er aber weitaus zufriedener sein als in der vergangenen Spielzeit. In allen vier Bundesliga-Spielen kam er bislang für den SV Darmstadt 98 zum Einsatz, zuletzt sogar dreimal von Beginn an. 2022/23 war er dagegen beim VfB Stuttgart meist außen vor, weshalb man sich auf eine einjährige Leihe zum SVD verständigte. „Es war ein extrem schweres Jahr“, hatte Pfeiffer im Rückblick über seine VfB-Zeit gesagt. „Es ist ein sehr großer Verein, man steht ständig unter Druck.“