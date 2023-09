1 Zwei Gründe für die Euphorie beim VfB: Trainer Hoeneß und Topstürmer Guirassy. Foto: imago/StZN

Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der aktuellen Situation beim VfB Stuttgart. In der 257. Folge blicken wir auf den Sieg des VfB in Mainz, den Top-Start von Serhou Guirassy, den Sosa-Verkauf und das Spiel gegen Darmstadt 98.











Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. Die Schwaben sind stark in die Saison gestartet. Drei Siege in vier Spielen. Serhou Guirassy trifft wie er will – in Mainz gleich dreifach. Er ist aktuell der beste Stürmer Europas. Am Freitagabend steht das nächste Spiel zuhause gegen Darmstadt 98 an. Auch ein Thema: Der Sosa-Einkauf von Mislintat bei Ajax Amsterdam, der nun Fragen aufwirft. Über all das spricht Philipp Maisel im PodCannstatt mit Christian Pavlic.