VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund Einschränkungen bei der S-Bahn am Spieltag

Von Thomas Durchdenwald 19. Oktober 2018 - 14:10 Uhr

Von Bad Cannstatt aus zu Fuß ins Stadion: Das empfiehlt die Bahn, weil die S-Bahnen aus dem Neckartal zum Dortmund-Spiel nicht an der Station Neckarpark halten. Foto: Andreas Rosar

Am Wochenende kommt es zu massiven Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr im Neckartal. Vor allem im Hinblick auf das anstehende VfB-Heimspiel gegen Dortmund am Samstag gibt es Kritik.

Stuttgart - Trotz scharfer Kritik im regionalen Verkehrsausschuss schränkt die Bahn den S-Bahnverkehr der Linie 1 an diesem Wochenende auf der Strecke zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und Esslingen-Mettingen stark ein. Das betrifft vor allem Besucher des VfB-Spiels gegen Borussia Dortmund. Die S 1 verkehrt am Samstag zwischen Hauptbahnhof und Plochingen nur im Halbstundentakt, die Haltestellen Neckarpark, Unter- und Obertürkheim werden gar nicht angefahren. Der Grund: Im Zuge der Bauarbeiten für S 21 werden Hilfsbrücken bei Obertürkheim abgerissen. Dem Appell mehrere Regionalräte, die Arbeiten wegen des Fußballspiels zu verschieben, kam die Bahn mit Verweis auf den eng getakteten Zeitplan nicht nach.

Wenig Parkplätze

Zum VfB-Spiel werden 60 000 Fans erwartet. Die Verkehrsleitzentrale rechnet deshalb mit starken Verkehrsbehinderungen am Neckarpark. Verschärft wird die Situation dadurch, dass wegen des Volksfestabbaus ein Großteil der Parkplätze auf dem Wasen nicht nutzbar ist. Schon am ersten Oktoberwochenende war es zu massiven Staus rund um Bad Cannstatt gekommen,

Kein Halt zwischen Cannstatt und Mettingen

Zwar empfiehlt die Stadt, „öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen“. Doch auch da ist das Angebot eingeschränkt. Am Samstag und Sonntag wird die S 1 zwischen Bad Cannstatt und Mettingen so umgeleitet, dass sie in Neckarpark, Unter- und Obertürkheim nicht hält. Zwischen Bad Cannstatt und Esslingen werden Busse eingesetzt, sie fahren am Samstag zwischen 13 und 18.30 Uhr aber nur im Abschnitt Untertürkheim-Esslingen. Zwischen Untertürkheim und Bad Cannstatt muss die U 13 genutzt werden, deren Nordast nach Feuerbach wegen Gleisbauarbeiten in der Pragstraße an diesem Wochenende auch gekappt ist (Busersatzverkehr).

Sonderlinien fahren wie immer

Fußballfans aus Kirchheim/Plochingen/Esslingen sollen laut Bahn bis Bad Cannstatt fahren und „zu Fuß zum Stadion gehen“, die Fußballsonderlinie S 11 aus Herrenberg/Böblingen verkehrt aber wie gewohnt bis Neckarpark. Vom Hauptbahnhof fahren die Stadtbahnsonderlinie U 11 ab 13.05 Uhr alle acht Minuten zum Stadion, die S 1, S 2 und S 3 alle zehn Minuten bis Bad Cannstatt. Die S 1 aus dem Neckartal verkehrt am Samstag nur im Halbstundentakt (ab Plochingen zur Minute 8 und 38, ab Esslingen zehn Minuten später, ab Hauptbahnhof ab 25 und 55). Zusätzlich fährt ab Plochingen eine S 1 um 13.31 Uhr.