BVB-Trainer Edin Terzic hat Respekt vor dem VfB – will aber unbedingt drei Punkte aus Stuttgart mitnehmen.

Vor dem wichtigen Bundesliga-Spiel an diesem Samstag in Stuttgart äußert sich der Dortmunder Trainer mit viel Wertschätzung über den VfB. Am klaren Ziel seines Teams ändert das aber nichts.









Am vergangenen Sonntag machte sich Edin Terzic selbst ein Bild vom kommenden Gegner. Der Trainer von Borussia Dortmund verfolgte die Partie des VfB Stuttgart beim VfL Bochum (3:2) live im Ruhrstadion – und was er von der Stuttgarter Mannschaft sah, nötigte ihm durchaus Respekt ab. „Sie haben einen sehr geschlossenen und stabilen Eindruck hinterlassen“, sagte Terzic auf der Pressekonferenz vor dem ausverkauften Spiel zwischen dem VfB und dem BVB an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker).

Vor allem von den Flügeln sei eine Menge Gefahr ausgegangen. „Man kennt die Stärke von Borna Sosa auf der linken Seite mit dem Flankenfuß, der immer wieder viele gefährliche Situationen kreiert“, sagte Terzic, aus dessen Sicht der VfB auch in anderen Tabellenregionen unterwegs sein könnte: „Sie hatten viele enge Spiele mit unglücklichen Niederlagen. Das ist für mich keine typische Mannschaft, die gegen den Abstieg kämpft.“ Als Indikatoren dafür führte der 40-Jährige statische Werte an – einen meist hohen Ballbesitzanteil zum Beispiel oder gute Zweikampf- und Passquoten.

Terzic über die VfB-Fans: „Sie werden die Mannschaft bedingungslos unterstützen“

Dennoch stecken die Stuttgarter sieben Spieltage vor Saisonende als Drittletzter tief drin im Abstiegskampf. Und sind entsprechend unter Zugzwang. Den sieht Terzic aber auch bei seiner Mannschaft, die mit zwei Punkten Rückstand auf den Tabellenführer FC Bayern noch Chancen auf den ersten deutschen Meistertitel seit elf Jahren hat. „Beide Mannschaften stehen unter Ergebnisdruck“, so der Dortmunder Trainer, „wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, müssen wir dieses Spiel gewinnen.“

Zur Herausforderung könnte laut Terzic dabei auch die Kulisse in Stuttgart werden: „Die Fans werden die Mannschaft bedingungslos unterstützten.“ Man merke, dass neben dem Verein vor allem auch der Anhang alles für den Klassenverbleib in der Bundesliga tue. „Deshalb wird es eine schwierige Aufgabe für uns“, sagte Terzic. An Selbstvertrauen mangelt es dem BVB und seinem Trainer dennoch nicht: „Wir sind bereit, auch nicht so leichte Aufgaben zu bewältigen. Das haben wir schon gezeigt.“