9 Seit Jahren ein eingespieltes Team: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß (links) und sein Assistent David Krecidlo. In unserer Bildergalerie blicken wir auf Krecidlos Karriereweg. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Seit vielen Jahren arbeitet David Krecidlo schon an der Seite von Sebastian Hoeneß. Wir blicken auf den Weg des Stuttgarter Assistenztrainers, der ihn über die Stationen Hertha BSC und FC Bayern zum VfB geführt hat.









Cheftrainer stehen im Profifußball medial im Fokus. Beim VfB Stuttgart sind derzeit entsprechend viele Augen auf Sebastian Hoeneß gerichtet, der seit Anfang April beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten das Sagen an der Seitenlinie hat. Unterstützung erhält er dabei von einer ganzen Reihe an Assistenz- und Spezialtrainern. Einer ist dabei seit Jahren fast immer an Hoeneß’ Seite: Co-Trainer David Krecidlo.

Beide kennen sich bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit als Spieler bei Hertha BSC Anfang der 2000er und sind zudem verschwägert. 2011 arbeiteten sie erstmals als Trainerteam bei der U 19 des FC Hertha 03 Zehlendorf zusammen. In unserer Bildergalerie werfen wir einen Blick auf die Karriere von David Krecidlo. Viel Spaß beim Durchklicken.