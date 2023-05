So will der VfB den Rheinland-Express bremsen

12 Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß weiß, mit welcher Aufstellung er Bayer Leverkusen stoppen will. Foto: Baumann/Cathrin Müller

Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß stellt sein Team auf einen konterstarken Gegner ein. Dabei wird es nicht nur auf die Defensive ankommen. Wir blicken auf die voraussichtliche Startelf.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es wird eine rasende Angelegenheit. Bayer Leverkusen zählt zu den konterstärksten Mannschaften der Fußball-Bundesliga mit den Hochgeschwindigkeitsspielern Moussa Diaby, Jeremie Frimpong und Mitchel Bakker. Aber auch der VfB Stuttgart verfügt über Tempo in seinen Reihen. Die Frage wird nun sein, welches Team Räume anbietet, in die hineingesprintet wird. „Wir brauchen eine gute Mischung“, sagt der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Heimspiel an diesem Sonntag (15.30 Uhr).