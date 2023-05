19 Seit Anfang April ist Sebastian Hoeneß Trainer des VfB Stuttgart. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

An diesem Freitag feiert Sebastian Hoeneß seinen 41. Geburtstag. Der jüngste der aktuellen Bundesligatrainer ist der Coach des VfB Stuttgart damit nicht. Wer ist jünger? Wer älter?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eine große Feier ist nicht geplant, zumindest nicht an diesem Freitagabend. Sebastian Hoeneß hofft auf eine Party nach der Saison in der Fußball-Bundesliga, dann will er mit dem VfB Stuttgart nach Möglichkeit den Klassenverbleib feiern. Zu seinem Geburtstag trifft er sich am Freitagabend lediglich zu einem Essen mit Freunden.