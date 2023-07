1 Hat seit vergangenem Sommer beim Frauenteam des VfB das sportliche Sagen: Trainer Heiko Gerber Foto: Baumann

Das Frauenteam des VfB startet an diesem Mittwoch mit zahlreichen Neuzugängen in die Vorbereitung auf die Oberliga-Saison. Zwei neue Mitglieder des Trainerstabs haben eine Vergangenheit bei den Stuttgarter Kickers.









Das Ziel ist klar definiert: Das Frauenteam des VfB Stuttgart will in der anstehenden Saison den Aufstieg in die Regionalliga schaffen, den man in der vergangenen Spielzeit durch den zweiten Platz in der Oberliga verpasst hatte. Entsprechend viel hat sich in der Sommerpause personell getan: Gleich sieben Neuzugänge wird Trainer Heiko Gerber an diesem Mittwoch begrüßen, wenn ab 19 Uhr das öffentliche Auftakttraining an der Hafenbahnstraße in Obertürkheim ansteht.