Neuer starker Mann bei den Frauen des VfB: Sascha Glass (re.), neben Vorstandschef Alexander Wehrle Foto: VfB Stuttgart

Klassische Sportdirektoren sieht man in der vierten Liga des Frauenfußballs eher selten. Der VfB Stuttgart hat nun aber einen ebensolchen verpflichtet: Sascha Glass soll helfen, den ersehnten Aufstieg in die dritte Liga zu bewerkstelligen und den Frauen- und Mädchenfußball beim VfB insgesamt voranzubringen. Der 50-Jährige wird künftig in enger Zusammenarbeit mit Vorstandschef Alexander Wehrle, Cheftrainer Heiko Gerber und Teammanagerin Lisa Lang für die Kaderzusammenstellung, Nachwuchskoordination sowie für das Scouting zuständig sein, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.