In der letzten spielfreien Woche der Saison hat Sebastian Hoeneß das Pensum beim VfB Stuttgart noch einmal heruntergefahren. Nur drei meist kurz gehaltene Mannschaftstrainings von Dienstag bis Donnerstag setzte der Trainer beim Fußball-Bundesligisten an, ehe er das Team in ein langes Wochenende verabschiedete.

In den kommenden Tagen arbeiten die Profis einen individuellen Trainingsplan ab – die nächste gemeinsame Einheit steht dann am Dienstag (10.30 Uhr) an, wenn der VfB mit einem öffentlichen Training die Vorbereitung auf das ausverkaufte Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Ostersonntag (17.30 Uhr) aufnimmt.

Lesen Sie auch

Neun Nationalspieler auf Reisen

Die derzeit fehlenden Nationalspieler werden erst im Laufe der kommenden Woche zurückerwartet. Als erster ist Enzo Millot mit seinen Länderspielen durch, der Mittelfeldspieler trifft am Montagabend in Sochaux an der Schweizer Grenze mit der französischen U 23 in einem Testspiel auf die USA.

Die anderen acht Stuttgarter sind mit ihren Nationalteams am Dienstag noch im Einsatz – wobei die drei in Asien spielenden Profis lange Rückflüge vor sich haben: Hiroki Ito (Japan) spielt um 9 Uhr deutscher Zeit in Nordkorea, Woo-yeong Jeong (Südkorea) um 13.30 Uhr in Thailand, Mahmoud Dahoud (Syrien) um 20 Uhr in Saudi-Arabien gegen Myanmar.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart Torhüter glänzen beim Fußballtennis In der ungewöhnlichen Trainingseinheit am Donnerstag gab es viele akrobatische Aktionen zu sehen – unter anderem einen Fallrückzieher von Fabian Bredlow. Luca Raimund trainierte dagegen bei der U 21.

Die vier deutschen Nationalspieler treten zwar erst am späten Dienstagabend (20.45 Uhr) gegen die Niederlande an, haben aber vom Spielort Frankfurt eine kurze Rückreise. Verteidiger Leonidas Stergiou schließlich trifft am Dienstag um 17 Uhr mit der U21 der Schweiz in Tirana auf Albanien.

In den verbleibenden acht Bundesliga-Partien wollen die Stuttgarter ihren Champions-League-Rang verteidigen. Derzeit haben sie als Tabellendritter sieben Punkte Vorsprung auf das fünftplatzierte RB Leipzig.