VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg: So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart „In England besser geworden“ – warum Mo Dahoud dennoch zum VfB kam

Bis Saisonende will Mo Dahoud mithelfen, den VfB in einen internationalen Wettbewerb zu führen. Im Interview spricht der 28-Jährige über seine Ziele in Stuttgart, seine Zeit in England – und er verrät, an welchem Spieler er die Leverkusener Dominanz festmacht.