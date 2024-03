Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart: „In England besser geworden“ – warum Mo Dahoud dennoch zum VfB kam

1 Mo Dahoud ist bis Saisonende von Brighton & Hove Albion an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Foto: Baumann/Volker Müller

Bis Saisonende will Mo Dahoud mithelfen, den VfB in einen internationalen Wettbewerb zu führen. Im Interview spricht der 28-Jährige über seine Ziele in Stuttgart, seine Zeit in England – und er verrät, an welchem Spieler er die Leverkusener Dominanz festmacht.











Link kopiert



Seit Ende Januar spielt Mo Dahoud auf Leihbasis beim VfB Stuttgart. Sein Ziel: mehr Einsätze als zuletzt in England. Der Trainer Sebastian Hoeneß wähnt den Mittelfeldspieler nah dran an der Startelf. Dahoud betont aber auch: „Der Mannschaftserfolg steht an erster Stelle.“