14 Am Ende jubeln nur die Spieler des VfB Stuttgart – rund um Serhou Guirassy (Nummer 9), den Torschützen zum 2:2. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart trotzt dem Serienmeister ein 2:2 ab. Dabei spielt nicht nur der gefeierte Elfmetertorschütze Serhou Guirassy eine entscheidende Rolle.









Die Spannung ist gestiegen, als der Schiedsrichter Christian Dingert noch einmal an die Seitenauslinie eilte, um auf den Monitor zu schauen. Aufseiten des VfB Stuttgart wurde gehofft – und im Lager des FC Bayern gebangt. Und dann zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt. Es war die Chance für die Gäste in München auf 2:2 auszugleichen – und Serhou Guirassy nutzte sie in der Nachspielzeit eiskalt.