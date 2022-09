14 Der VfB jubelt über den späten Ausgleich. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart hat sich mit einer beherzten Leistung einen Punkt beim FC Bayern München erkämpft. Durch einen Elfmeter von Neuzugang Serhou Guirassy in der Nachspielzeit kamen die Schwaben zu einem 2:2. Damit steht der VfB mit fünf Punkten auf Rang 13 der Tabelle.

Wir haben die Stimmen der Akteure nach dem Spiel zusammengefasst.

Bayern tat sich schwer

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo: „Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben anfangs konsequent verteidigt. Doch dann waren wir eine Zeit lang nach Ballgewinnen nicht clever genug. In dieser Phase hatten wir zu viele Ballverluste. In der zweiten Hälfte war das Spiel offen. Wir mussten einige Kontersituationen überstehen, aber der Punkt geht in Ordnung. Immerhin wurden uns zwei Tore aberkannt.“

FCB-Trainer Julian Nagelsmann: „Die ersten 30 Minuten haben wir uns schwer getan. Doch dann sind wir verdient in Führung gegangen. Auch die erste Viertelstunde nach der Pause war noch in Ordnung. Danach haben wir zu viel auf Kontrolle gespielt und zu wenig auf das nächste Tor. Die Chancen, um das Spiel zu entscheiden, waren aber da.“

VfB-Spieler Florian Müller:„Wir haben nicht aufgegeben. Wir haben daran geglaubt, dass wir einen Punkt mitnehmen können“

VfB-Spieler Borna Sosa: „Wir sind froh über das 2:2 heute und hoffen, dass es ab jetzt positiv weitergeht für uns. Letzte Woche gegen Schalke war unser einzig wirklich schlechtes Spiel in dieser Saison, davor waren wir auch schon gut und hätten mehr Punkte holen müssen. Wir sind insgesamt auf einem guten Weg und können hoffentlich nächste Woche gewinnen.“

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat: „Wir haben es in der ersten Hälfte extrem gut verteidigt und wenig zugelassen. Ich glaube, dass wir direkt nach der Pause ein reguläres 1:1 schießen, das der Schiedsrichter dann zurückgenommen hat. Ich muss erwarten können, dass das Tor zählt, wenn man sich die Bilder anschaut. Es gab dann eine Phase, in der die Bayern ein bis zwei Mal die Chance auf das dritte Tor hatten. Wir hatten aber auch immer unsere Kontersituationen. Am Ende sind wir zu einem verdienten 2:2 gekommen. Natürlich brauchst du in ein paar Situationen auch einen guten Torwart, um hier etwas mitzunehmen.“

FCB-Spieler Thomas Müller: „Heute bin ich das erste Mal in dieser ganzen Spielzeit sauer - und zwar sauer auf uns selbst. Wir müssen verstehen, wenn wir jedes Spiel gewinnen wollen - und das ist unser Anspruch - und es steht nur 2:1, dann musst du die letzten Minuten ans Letzte gehen. Heute habe ich das erste Mal das Gefühl, dass wir was hergeschenkt haben.“

